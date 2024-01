6 mesi di congedo parentale per entrambi i genitori | l’annuncio di Macron contro la denatalità

... Macron ha annunciato che presto i genitori potranno beneficiare di un "per la nascita" esteso fino a 6, così come il lancio di un "grande piano" per arginare l'infertilità, presentata ...... si è impegnato per un ambizioso piano di "riarmo" della Francia, come l'ha chiamato, in campo economico, sociale e demografico, annunciando unparentale di 6per entrambi i genitori. ...Le nascite in Francia sono scese del 7% nel 2023 Il mito della Francia come culla europea della natalità e modello per le politiche familiari è ufficialmente entrato in… Leggi ...Per ovviare a questa situazione, Macron ha annunciato l'introduzione di un "congedo di nascita" (congedo parentale) di sei mesi per entrambi i genitori. "Dopo l'estensione del congedo di paternità - ...