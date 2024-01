50 film horror per le tue notti da brivido su Netflix

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sugli amanti deipossono davvero trovare pane per i loro denti: il catalogo di questa piattaforma in streaming è tra i più ampi sulla piazza rispetto a questo genere, con un frequente aggiornamento dei titoli. Così, è facile spaziare da classici come Lo squalo o Dracula di Bram Stoker a pellicole originali targate, dal cult Bird Box alla trilogia Fear Street, fino ai lavori più recenti. Sempre con grande attenzione a coprire tutti i sottogeneri dei racconti del terrore: slasher, thriller a base di serial killer, vampiri, mostri, possessioni demoniache, fantasmi. In ordine alfabetico (e in continuo aggiornamento), ecco, i migliorida vedere (o rivedere) su, secondo noi. Lo squalo (1975) MSDJAWS EC039 Lo squalo Courtesy ...