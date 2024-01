14enne ucciso a Roma | i precedenti del suo killer

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La morte delalle porte diha scosso l’intera Italia e non solo la Capitale. IIè stato fermato e isono diversi. La morte del ragazzo di 14 anni alle porte diha scosso l’Italia e non solo la Capitale. Per questo omicidio è stato fermato Corum Petrov. Come riportato da Il Messaggero, il 24enne attualmente si trova in stato di fermo e nelle prossime settimane inizierà il processo nei suoi confronti. Ecco chi è ildel ragazzo– Cityrumors.it – © AnsaIl quotidiano italiano in un articolo si sofferma proprio sule parla di un ragazzo con capelli curati, sorriso brillante, capi di abbigliamento costosi e all’ultima moda, orologi ai polsi e diversi tatuaggi. Oltre ad una presenza quasi fissa sui social ...