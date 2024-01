14enne ucciso a Montecompatri | fermato un secondo uomo | si nascondeva a casa di una zia a Treviso

ROMA. C'è un secondo fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, ila colpi di pistola a Monte Compatri, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Un giovane è stato fermato a Treviso " mentre si trovava a casa di una zia " dai carabinieri del Nucleo ...ROMA " I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e dell'Arma di Treviso hanno eseguito il secondo fermo emesso dalla Procura di Velletri in relazione all'omicidio dela Monte Compatri. Il soggetto, allontanatosi subito dopo l'uccisione, aveva trovato riparo presso l'abitazione di una zia. Foto: ufficio stampa Carabinieri .Un altro uomo è stato fermato per l’omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni raggiunto da uno sparo nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio mentre si trovava in un’area di parcheggio ...Omicidio di Alexandru Ivan, c'è un secondo fermato. Si tratta di Dino Petrov, 30enne che aveva fatto perdere le tracce dopo la morte del 14enne, ucciso nel parcheggio della fermata ...