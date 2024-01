Zverev a processo per le accuse di violenza domestica della sua ragazza

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il tennista tedesco Alexanderaffronterà unper ledidurante l’Open di Francia e Wimbledon di quest’anno.era stato accusato dalla suadiScrive il Telegraph: a novembre, il numero 1 tedesco ha ricevuto una multa di 450.000 euro per lesua ex. Gli ordini di sanzione vengono emessi in Germania quando un giudice ritiene che una sentenza possa essere presa senza andare aha negato tutte lee ha detto che intendeva appellarsi a tale decisione. Lunedì, i media tedeschi hanno riferito che il tennista affronterà un ...

