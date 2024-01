Zoomarine Discovery | un’esperienza educativa e divertente per le famiglie

(Di martedì 16 gennaio 2024), l’esperienza dedicata a bambini eper avvicinarli al mondo della natura e degli animali. Lemuri presenti a– IlCorriereDellaCitta.comApre le porte, la nuova attrazione che promettecoinvolgente per grandi e piccini. Come ben visibile, l’esperienza punta ad avvicinare leal fantastico mondo della natura e soprattutto degli animali. Fino al 24 marzo 2024, il parco si trasformerà in un laboratorio vivente, dove il personale sensibilizzerà le persone verso la conoscenza e la consapevolezza ambientale. Le attività verranno sospese solo nei weekend di Carnevale. L’esperienzadi...

Piccoli esploratori crescono con l'apertura difino al 24 marzo 2024 Piccoli esploratori crescono. Esperienze educazionali da condividere con la famiglia per imparare a scoprire il mondo degli animali e responsabilizzare i più ...Piccoli esploratori crescono con l'apertura difino al 24 marzo 2024 Piccoli esploratori crescono. Esperienze educazionali da condividere con la famiglia per imparare a scoprire il mondo degli animali e responsabilizzare i più ...Piccoli esploratori crescono. Esperienze educazionali da condividere con la famiglia per imparare a scoprire il mondo degli animali e responsabilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente. E’ la m ...Esperienze educazionali da condividere con la famiglia per imparare a scoprire il mondo degli animali e responsabilizzare al rispetto dell’ambiente ...