Zielinski | il futuro è scritto | le cifre dell’accordo con l’Inter

(Di martedì 16 gennaio 2024) Emergono novità circa ildi, sempre più immune alle ultime news e ormai ben delineato. L’ultima mossa del. Un Napoli alquanto in emergenza di centrocampisti quello che si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina per la sfida inaugurale della Supercoppa italiana 2024. Oltre all’assenza di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa, Mourinho dovrà infatti fare i conti anche con i problemi fisici capitati nell’ultimo periodo a Cajuste e Demme, che diminuiscono sensibilmente i nomi degli azzurri disponibili nel reparto. Essi non sono altri che Lobotka, Gaetano, il Primavera Gioielli e, allenatosi in gruppo ma reduce dall’affaticamento muscolare a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Salernitana. I dubbi sulle condizioni fisiche del polacco dunque restano, con quelli inerenti al ...

La situazione di Zielinski è ancora. in bilico, non ha rinnovato con il Napoli ma non sembra, al momento intenzionato a lasciare i club in questa ... (ilnapolista)

Sono giorni decisivi per ildi Piotr. Il polacco, out contro la Salernitana per un affaticamento muscolare, è partito regolarmente per l'Arabia Saudita, dove il Napoli giovedì giocherà la semifinale di ...... più una prigione dorata che il calcio delcome invece appariva l'estate scorsa, quando ...nel frattempo hanno prenotato per la prossima stagione a parametro zero Taremi (Porto) e(...I nerazzurri sono molto attenti al mercato dei free agent e vogliono chiudere già due acquisti in vista di giugno.L'Inter e Piotr Zielinski potrebbero trovarsi come avversari in Supercoppa Italiana nella finale di lunedì prossimo. Nel frattempo, scrive Tuttosport, ...