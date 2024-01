Zielinski al centro di un triangolo di mercato | il piano dell’Inter – TS

(Di martedì 16 gennaio 2024)è sempre più vicino a salutare il Napoli ma senza dover lasciare l’Italia, vista la corte. Ilcampista polacco è uno dei possibili colpi estivi nerazzurri. Come ripreso dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, si deciderà tutto subito dopo la trasferta saudita AVVERSARIO (PER POCO) –diin vista a Riad, dove si ritroveranno l’Inter, il Napoli e… Piotrnei prossimi giorni. Da avversari in Finalissima di Supercoppa Italiana magari? Questo dipenderà solo dal calendario. Nonché da Fiorentina e Lazio, rispettive avversarie in semifinale. Al ritorno da Riad ilcampista polacco, in scadenza di contratto a fine stagione, scioglierà le ultime riserve sul suo futuro. Già adesso è facile constatare come ...

... avendoquasi sempre deluso quando ci si aspettava da lui questa qualità. Senza difensori ... e questa è una deficienza comune a molti club italiani, ma non ha neanche unsportivo ...SUPERCOPPA ITALIANA, COME STA IL NAPOLI Il tecnico può contare sul solo Lobotka almentre per le ipotesi di mezzala non restano che Lindstrom e Gaetano, a parte. L'altra alternativa ...Il centrocampista polacco è in rotta di collisione con il club partenopeo sui discorsi per il rinnovo, potrebbe arrivare l’esclusione dalla rosa e l’addio certo Ore calde in casa Napoli sul fronte ri ...Il Napoli, campione d'Italia in carica, si prepara per la sfida contro la Fiorentina in occasione della semifinale di Supercoppa italiana. La partita si svolgerà giovedì a Riad, in Arabia Saudita. Dur ...