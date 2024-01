Zaia | “Pdl su fine vita introduce tempi e ruolo della sanità”

(Di martedì 16 gennaio 2024) VENEZIA – “Oggi non autorizziamo un bel niente. Al di là di quello che si è detto a livello nazionale, discutiamo un progetto chedeie il”. Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca(foto), nel corsodiscussione in consiglio regionale sulla proposta di legge popolare sul. “Al momento – ha ricordato– abbiamo cinque richieste rigettate e due accolte, una delle quali non per un malato terminale, ma per una condizione particolare, quella di Stefano Gheller”, ha ricordato. L'articolo L'Opinionista.

Ma 'il no assoluto' alsul fine vita, ha precisato, 'non è un voto su'. 'Rispetto la sua posizione - conclude Ostellari - e comprendo che gli amministratori, in prima linea, siano ..."Al momento - ha ricordato- , abbiamo cinque richieste rigettate e due accolte, una delle quali non per un malato terminale, ma per una condizione particolare, quella di Stefano Gheller", ha ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ..."Oggi non autorizziamo un bel niente. Al di là di quello che si è detto a livello nazionale, discutiamo un progetto che introduce dei tempi e il ruolo della sanità". (ANSA) ...