Yemen | cargo greco colpito da un missile nel Mar Rosso

Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambrey. 'Unbattente bandiera maltese e di proprietà greca è stato preso di mira e colpito da un missile mentre transitava nel Mar Rosso meridionale in direzione nord', ha precisato Ambrey. Noa, la ragazza, ...Una nave mercantile di proprietà greca è stata colpita da un missile al largo dello, Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambrey. "Unbattente bandiera maltese e di proprietà greca è stato preso di mira e colpito da un missile mentre transitava nel ...U.S. forces last week seized a boat loaded with Iranian missile components destined for Houthi rebels in Yemen, Pentagon officials confirmed Tuesday morning, in a dangerous operation that saw two Navy ...Una nave mercantile di proprietà greca è stata colpita da un missile al largo dello Yemen. Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambrey.