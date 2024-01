WWE | Seth Rollins è uscito malconcio dal suo match | possibile infortunio ad una gamba

(Di martedì 16 gennaio 2024) Come riportato precedentemente,questa notte ha trionfato nel main event di Raw contro Jinder Mahal. Unpiù difficile del previsto con il campione che ha dovuto fronteggiare diverse insidie, tra cui gli Indus Sher a bordo ring. È stato anche un incontro in cui il visionario non si è risparmiato, come sovente accade, e diversi sono stati i suoi salti dalle corde, uno dei quali potrebbe avergli causato unalla, un problema fatto notare anche da Michael Cole durante la telecronaca. L’sarebbe reale In seguito ad un salto fuori dal ring,ha iniziato a tenersi ripetutamente lasinistra, pur portando regolarmente a termine l’incontro senza lesinare ulteriori voli dalle corde, anche se ...

Seth Rollins si è infortunato alla gamba al seguito del match per il World Heavyweight Championship che ha chiuso la puntata di RAW.Seth Rollins, the WWE World Heavyweight Champion, reportedly sustained an injury during the main event match against Jinder Mahal on this week's WWE Raw.