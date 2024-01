WWE | Royal Rumble con il più alto star power della storia? Brock Lesnar sarà nella Rissa Reale secondo Meltzer

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lamaschile rischia di essere una delle Risse Reali con più. Sicuramente una delle più incerte, viste le presenze confermate di Cody Rhodes, GUNTHER e CM Punk, i tre grandi favoriticontesa. Il Wrestling Observer, escludendo le suggestioni come MJF, riporta come sia prossimo il ritorno di, specificando che potrebbe avvenire già settimana prossima, prima del match vero e proprio. Da fan ci auguriamo che The Beast prenda parte “a sorpresa” alla, iniziando la faida tanto attesa e vociferata con GUNTHER. “Forse settimana prossima (il ritorno dindr). Credo che non potesse succedere questa settimana, in uno show dai ratings bassi ...

Adesso tutti gli occhi dei fansono puntati sullaRumble , PLE in programma sabato 27 gennaio in diretta dal Tropicana Field di St. Petersburg, Florida. L'evento sarà disponibile in ...... eliminandolo anche nellaRumble 2014) in un match che in un modo o nell'altro raggiunse il ... L'ultimo grande lascito di Wyatt al mondo dellasi è avuto a partire dal 2019, quando ha messo in ...Tutto il mondo del wrestling ricorda il tweet, decisamente invecchiato male, di Keith Lee, che commentò il cambio di ring name dell'allora Walter in GUNTHER, chiosando con un "povero Walter" che ha fa ...Durante la puntata di Monday Night Raw che è andata in scena lunedì 15 gennaio 2023, Seth Rollins ha messo in palio il suo WWE World Heavyweight Championship contro Jinder Mahal nel main event, e nono ...