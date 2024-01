WWE | Odissea per Johnny Gargano e “famiglia” a causa del maltempo

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ieri notte Monday Night Raw è andato in scena dallo Stato dell’Arkansas dove le condizioni meteo erano tutt’altro che favorevoli. Come riportato, proprio le condizioni meteo e la neve caduta pare abbiano costretto la WWE a modificare la scenografia per ragioni di sicurezza. Per alcune Superstar è stato molto complicato raggiungere l’arena che ospitava Raw proprio adel, tra questedelche ha colpito e sta colpendo lo Stato dell’Arkansas, per alcune Superstar è stato molto complicato arrivare a Raw. Tra queste, Tommaso Ciampa, Candice LeRae e Indi Hartwell. Per loro un vera e propriadi 24 ore tra voli cancellati e ritardi vari. ...