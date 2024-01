WWE | Anche Gunther prenderà parte alla Royal Rumble

(Di martedì 16 gennaio 2024) Questa notte a WWE Monday Night RAW, il campione Intercontinentale, ha annunciato ufficialmente la suacipazione almaschile di quest’anno . “The Ring General”, è entrato nel ring insieme al suo alleato Ludwig Kaiser e ha dichiarato di avere un conto in sospeso ricordando quando, appena un anno fa, è stato l’ultimo eliminato dopo oltre un’ora di lotta e sacrifici sul ring. Con questo annuncio,si unisce ad altricipanti già annunciati per la, tra cui Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley e Drew McIntyre. L’evento si terrà il 27 gennaio.

Periodo di rinnovi per la WWE, che sembra avere intenzione di mettere in cassaforte il futuro dei suoi talenti più importanti. Stando a quanto ... (zonawrestling)

Dopo la puntata di ieri notte di Raw, arriva la conferma ufficiale che anche Smackdown sarà un Best of 2023 . Lo show , registrato, sarà ... (zonawrestling)

In questo modo DMAX dedicherà tre serate consecutive al grande show promosso dalla. Raw, SmackDown e NXT con commento italiano saranno disponibilion - demand su Discovery+. Le due popolari ...Questi quattro sonoi giochi candidati al premio di GOTY, insieme a The Legend of Zelda: ...Diablo IV Final Fantasy XVI Starfield Miglior gioco sportivo EA Sports FC 24 MLB The Show 232K23 ...Due dei personaggi più importanti degli ultimi anni di AEW e WWE, sono sicuramente CM Punk e Cody Rhodes, con i due che sono adesso tornati a lavorare entrambi per la compagnia dei McMahon, dopo esser ...Dopo aver visto il suo amico e partner massacrato la scorsa settimana, l'atleta assente da tempo torna stanotte a Raw ...