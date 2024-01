Wonka | gli incassi del film con Timothée Chalamet superano quelli di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton

(Di martedì 16 gennaio 2024) Glidi Ladel, con star Johnny Depp, sono stati ufficialmente superati dadi, con protagonista, ilcon star, ha raggiunto quota 500 milioni di dollari, superando così i risultati ottenuti in precedenza da Ladidiretto da Tim. Il progetto con starpropone una storia ideata come prequel del classico scritto da Roald Dahl portato sul grande schermo in occasione del lungometraggio con star Johnny Depp. Glidel progetto Paul King ha diretto, che ...

... Oppenheimer Nominati : Anatomia di una caduta, Barbie, C'è ancora domani, Decision to Leave,spiriti dell'isola, Killers of the Flower Moon,, Spider - Man: Across the Spider - Verse, The ...Trainterpreti, premiati Emma Stone, Robert Downey Jr. e Paul Giamatti. Tra le serie, ... Margaret." Ariana Greenblatt per "Barbie" Calah Lane per "" Milo Machado Graner per "Anatomia di Una ...Gli incassi di La fabbrica del cioccolato, con star Johnny Depp, sono stati ufficialmente superati da quelli di Wonka, con protagonista Timothée Chalamet.Il primo punto a favore dell’eccentrica ipotesi riguardala stravaganza di Willy Wonka. I colori talvolta eccessivi che ama utilizzare negli indumenti e l’aspetto tutt’altro che ordinario che ha la sua ...