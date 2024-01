Von der Leyen a Davos | “Preoccupano disinformazione e cattiva informazione | limitano le capacità di affrontare le sfide”

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Il vostro rapporto annuale sui rischi globali è una lettura sorprendente e preoccupante. Per la comunità imprenditoriale mondiale, la principale preoccupazione per i prossimi due anni non sono i conflitti o il clima. È lae la. Seguono a ruota la polarizzazione all’interno delle nostre società. Questi rischi sono gravi perchéla nostradile grandiglobali che abbiamo di fronte: I cambiamenti del nostro clima – e del nostro clima geopolitico. Cambiamenti nella demografia e nella tecnologia”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al Forum economico mondiale di. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Leyen ha aggiunto che l'Ucraina ha cacciato la Russia dalla meta' dei territori che aveva conquistato, ha respinto la flotta russa del Mar Nero e ha riaperto un corridoio marittimo per fornire ...La presidente della Commissione europea sceglie la via dell'ottimismo sull'andamento dell'economia nonostante l'accumularsi di nuovi rischi, adesso provenienti anche dal Mar Rosso per il trasporto di ...La presidente della Commissione Europea a Davos: "Dobbiamo sfruttare questo vantaggio competitivo per far crescere le nostre economie in maniera sostenibile e investire in sistemi in grado di potenzia ...La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, afferma che l'Europa deve guidare la collaborazione globale per affrontare le sfide attuali.