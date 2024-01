“Volevamo ammazzare La Barbera | ma ci dissero che era a disposizione del clan Madonia” | il racconto del pentito Galatolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Ho visto Arnaldo Ladentro vicolo Pipitone con i miei occhi, due volte, la prima quando mio zio Giuseppeera ai domiciliari, a giugno 1990, e poi a metà del 1991. Mio zio scendeva, perché non lo faceva salire a casa, e si mettevano a parlare nello scantinato, una mezzoretta”. A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Vito, appartenente alla famiglia mafiosa dell’Acquasanta di Palermo, durante il processo di appello sul depistaggio della strage di via d’Amelio, che si celebra a Caltanissetta. Imputati sono i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Gli ex componenti del gruppo d’indagine Falcone-Borsellino, all’epoca guidati da Arnaldo La, sono accusati di calunnia aggravata per aver favorito Cosa nostra, perché avrebbero istruito Vincenzo Scarantino a rendere ...