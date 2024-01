Vodafone e Microsoft si promettono amore per dieci anni | nel nome dell’IA

(Di martedì 16 gennaio 2024)insieme. È quello che si sono promessicon la partnership strategica firmata martedì, con cui punteranno a trasformare l’esperienza dei clienti della compagnia telefonica, potenziare la sua piattaforma di Internet of Things, sviluppare nuovi servizi digitali e finanziari pensati soprattutto per le piccole e medio imprese europee e africane, velocizzare la trasformazione cloud con una modernizzazione dei data center attraversoAzure. Il tutto sarà realizzabile grazie all’intelligenza artificiale generativa della società di Redmond, la vera protagonista dell’accordo. “Oggiassume un impegno coraggioso per il futuro digitale dell’Europa e dell’Africa”, ha spiegato la ceo Margherita Della Valle, alla quale ha fatto eco l’omologo di ...

, firmata la partnership decennalehanno stretto una partnership strategica decennale per offrire a oltre 300 milioni di clienti in Europa e Africa un'...Articoli correlati: partnership decennale su IA, cloud e IoT Cloud 16 Gennaio 2024hanno annunciato una nuova e ampia partnership strategica decennale che ...Vodafone e Microsoft sottoscrivono una partnership decennale basata sull'intelligenza artificiale, che rivoluzionerà i servizi ...Si può fare, perfino in casa: eccola qui! Vodafone investe 1,5 miliardi per sviluppare servizi cloud e IA con Microsoft Copilot Pro: Microsoft rende l'IA generativa accessibile a tutti, anche agli ...