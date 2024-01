Vlahovic è uscito dal letargo | con lui è un’altra Juventus Il Sassuolo a due punti dalla Serie B

(Di martedì 16 gennaio 2024)dal, èCol centravanti è più facile. Dusanha messo la firma supartita della. Lo fa ormai quasi sistematicamente. La squadra di Allegri ha battuto 3-0 ile nel primo tempo le due reti sono state realizzate dal centravanti serbo che ha segnato con due tiri da fuori area: uno con palla in movimento e l’altro su calcio di punizione battuto in maniera quasi perfetta col pallone che si è infilato sotto la traversa. Consigli non esenti da errori sul primo gol, incolpevole sul secondo. Terza rete nel finale firmata da Chiesa. Lasi è riportata a duedall’Inter. La lotta scudetto è cosa loro. Il serbo è salito a ...

... le reti complessive potrebbero essere almeno tre, segno che dal 2018 in poi non èfuori ... Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz,. ...... 'Ho fatto vedere un'immagine alla squadra del gol di, se guardate in area di testa ... Sonorinfrancato da quella riunione. Sanno quello che devono fare, non hanno bisogno dei miei ...I due gol di Vlahovic a un impacciato consigli avvelenano i commenti su Juventus-Sassuolo: per i non bianconeri è il ritorno in grande stile dello Scansuolo.Allegri recupera Cambiaso, Rabiot e Chiesa con quest’ultimo che va in panchina. Dionisi può contare su Berardi ...