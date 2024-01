Visita carcere Santa Maria Capua Vetere | i Delegati | “C’è aria pesante Peggio di Poggioreale”

... sostenendo che avesse un legame con la scomparsa di un imam sciita libanese, Moussa al - Sadr, e di due dei suoi compagni in Libia dopo unaufficiale in Libia nell'Agosto del 1978. Anche se ......aveva stabilito che Fritzl "non era più un pericolo" e poteva essere trasferito in un... Nel corso dei successivi 24 anni, Fritzlla cantina mediamente ogni tre giorni per portare cibo e ...Nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio in concorso, la procura di Velletri ha iscritto anche il nome suo cugino Dino, che risulta irreperibile ...Il 40enne era stato condannato all'ergastolo appena un anno fa per l'omicidio della compagna Ylenia Lombardo. E arriva la denuncia del Garante dei detenuti Ciambriello: "Servono figure professionali p ...