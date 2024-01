“Viscidi | cosa dicono” Gaffe al Grande Fratello | audio aperto nel confessionale | si sente tutto

(Di martedì 16 gennaio 2024) Incredibile disattenzione alcon la regia che ha sbagliato, mentre era in corso un. Sono state chiamate Monia, Perla e Letizia e ciò che è stato detto a loro doveva restare segreto. Invece c’è stato il colpo di scena che ha lasciato stupefatti i telespettatori, i quali hanno ascoltato. E anche il resto degli inquilini è riuscito a captare le informazioni. Sicuramente ci saranno stati dei richiami alnei confronti della regia, che avrebbe dovuto prestare la massima attenzione. L’errore durante ildelle tre gieffine è stato immediatamente scoperto sopratda Anita e Federico, che in quel momento erano nella fase di preparazione prima dunque dell’inizio della puntata in ...

che le permette, altresì, di atteggiarsi ad "amazzone senza macchia e senza paura", osteggiata da poteri oscuri che non osano sfidare apertamente la sua autorità per cui striscianonell' ...Questo lavora solo in partenza, per migliorare la trazione su fondie fa perdere ben 70 ... si passa da una all'altra premendo il pulsante in basso in ciascuna razza e viene mostratoè ...Il primo pensiero – un misericordioso pensiero – è ovviamente andato a tutti coloro che, negli Usa e nel mondo, oggi si guadagnano da vivere facendo satira politica. Data, infatti, un’occhiata al vide ...(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Incontro a Coverciano tra i tecnici delle nazionali giovanili. Sotto la supervisione del coordinatore Maurizio Viscidi, si è svolto il primo incontro del 2024 e il ...