Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 22^ giornata dell’di. Dopo due sconfitte consecutive nel doppio turno della scorsa settimana, arrivate entrambe in trasferta, la formazione di coach Banchi torna tra le mura amiche con l’obiettivo di ritrovare la vittoria. L’occasione è ghiotta contro l’ultima in classifica, che, dopo due vittorie consecutive, ha perso contro l’ALBA Berlino. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 18 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in, ...