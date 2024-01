Virginia Raffaele e il suo “Colpo di luna” un pochino storta

Elenoire Ferruzzi non ha proprio peli sulla lingua e, attraverso i suoi profili social , specie su Twitter, spesso commenta ciò che vede in ... (leggo)

(Adnkronos) – The post Virginia Raffaele , ‘Colpo di Luna’ park per la donna che visse cento volte – Ascolta il podcast appeared first on Il ... (giornaledellumbria)

Partenza un po’ tiepida, venerdì scorso, per “Colpo di luna”, lo show in tre puntate di Virginia Raffaele . Tra quanti […] (perizona)

Aldo Grasso per il 'Corriere della Sera' - Estratticolpo di luna1 Visto che cita sempre il luna park dell'Eur dove è cresciuta,avrebbe meritato un'altra cornice, diversa dal mitico Teatro 5 di ...A Colpo di Luna, il nuovo programma in onda il venerdì su Rai 1, tra le imitazioni più riuscite dic'è senz'altro quella di Bianca Berlinguer passata quest'anno dalla Rai a Mediaset. Il nome del suo programma si è trasformato da 'È sempre Cartabianca' in 'Aridaje cartabianca' .Il «Colpo di luna» di Virginia Raffaele non è stato tale da scardinare la liturgia del varietà d’annata , né a darle la patente di one woman show, anche ...PESARO Sarà un divertimento all’insegna dell’intelligenza quello che porterà Virginia Raffaele al teatro Rossini da giovedì fino a domenica. Lo ...