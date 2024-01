Violenza sulle donne | la Sicilia mette 100mila euro su una partita di beneficenza “Perché non li hanno messi nei fondi specializzati?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Cosa si può fare per arginare lacontro le? Semplice: unadi calcio. Da: a tanto ammonta il contributo economico della Regione con tanto di stanziamento in Finanziaria approvata la scorsa settimana dall’Assemblea regionalena. Il provvedimento – inserito in un maxiemendamento – che accontenta trasversalmente i 70 deputati regionali (ini consiglieri sono equiparati ai parlamentari). Si tratta a tutti gli effetti di una serie di mancette distribuite a pioggia in vista, manco a dirlo, delle prossimepee. Ed è così che tra le tante voci di stanziamenti per sagre, chiese e carnevali, spuntano pure i 100 milaper l’associazione All Stars, di Catania, per ...