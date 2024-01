Violento scontro di gioco | sospetta emorragia al cervello per un calciatore

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si tratta di Kyle Knoyle, che dopo un brutto episodio avvenuto in campo è stato costretto a fermarsi: si teme un duro infortunio alla testa Tiene ancora banco il brutto incidente nel mondo del calcio inglese che tiene in ansia moltissimi addetti ai lavori. Si tratta della vicenda del difensore dello Stockport County Kyle Knoyle, che ormai da diverso tempo sta affrontando un lungo periodo di assenza dal campo dopo che un recente esame ha riportato un’aldopo unodi teste con un giocatore. Il grave episodio è avvenuto nella sconfitta per 2-0 contro il Mansfield il giorno di Capodanno. Soccorsi per Kyle Knoyle (Ansa) – Cityrumors.itL’entità del contrasto e del danno subito dal giocatore sono stati confermati dal tecnico della squadra Dave Challinor, dopo la vittoria per 3-1 sul Walsall di sabato scorso. Ai ...

Sono in totale tre le persone morte in un incidente stradale lungo la Sp 131, al km 3+500, in via Del Lago a Barberino del Mugello (Firenze). È ... (liberoquotidiano)

BOLZANO . E' stata portata in ospedale a Bressanone la donna rimasta coinvolta neltamponamento che è avvenuto questa mattina in Val Pusteria . Loè avvenuto fra due macchine che sono rimaste gravemente danneggiate . Ad intervenire immediatamente è stata una ...... se il centravanti biancoceleste avesse rispettato i limiti, ilimpatto non ci sarebbe ... procedendo a 45 chilometri orari, avrebbe frenato in tempo e avrebbe scongiurato lo, in cui ...Erano le ore 13:48 di questo pomeriggio quando all’intersezione tra le vie Corradino Fabbri e Leopoldo Lucchi, in prossimità del parcheggio del centro commerciale “Montefiore”, due automobili (una Peu ...Violento tamponamento fra due macchine, una donna trasportata in ospedale Sul posto ad intervenire i vigili del fuoco oltre ai soccorsi sanitari della Croce Bianca e i carabinieri BOLZANO. E' stata po ...