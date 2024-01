Vinci Casa martedì 16 gennaio 2024 | ecco i numeri vincenti

... per la Sergio Bonelli Editore, il cui primo volume, La, è uscito a novembre 2023. Durante la XXXII edizione di Romics, Vannasarà protagonista di un incontro speciale che ripercorrerà le ...Gratta e, il colpo da 5milioni con il 100X E stavolta non c'è di mezzo Il Miliardario come ... Anzi a dire il vero non ne ha avuto proprio bisogno riuscendo a portarsi ala vincita massima ...Sono tredici i giocatori che si sono fermati a un passo dal '5' nel concorso Win for Life VinciCasa di lunedì 15 gennaio ma nessuno di loro vince il premio più importante che vale l’acquisto di un imm ...Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 14 di domenica 14 gennaio in tanti si avvicinano alla prima moneta, che resta comunque un miraggio.