Vince 2 mln al Gratta e Vinci | 2 amici accusano | Pagato anche da noi | somma da dividere

(Di martedì 16 gennaio 2024)due milioni di euro alma duelo trascinano in tribunale sostenendo che il tagliandonte era stata comprato insieme a loro e lata va divisa. Sotto accusa il piastrellista di origine brasiliana Ricardo G. T. che tre anni fa esatti ha vinto, in poco più di venti giorni, prima un ticket dela Modena da 800 mila euro (incassato senza problemi), poi il 22 febbraio a Garda un tagliando da due milioni di euro. Cifra tutt’ora sotto sequestro dopo che due colleghi di lavoro, ed exdel 43enne, lo hanno denunciato per appropriazione indebita. Il piastrellista: "Quel biglietto è mio, non ho giocato in società con nessuno" Ieri, sul banco degli imputati, come riportano i giornali locali ...

2.22 Lotteria Italia:Milano5 milioni E' stato vinto a Milano il primo premio della Lotteria Italia pari a 5 milioni di euro,serie F 306831. Il biglietto da 2,5è andato invece a Campagna in provincia di Salerno. Il ...Ma le feste acuiscono le difficolta' per 10di italiani . La festivita' della Befana, quindi, si conferma essere una festa per i bambini, ... Differentemente del Sud e del Centro, al Nordl'...(LaPresse) "Succession" vince come miglior miglior serie drammatica, "The Bear" come miglior commedia ed entrambe fanno incetta di premi alla ...La campagna d'Arabia della Fiorentina è iniziata ieri con la partenza e l'arrivo della squadra a Riyad. Come ricorda La Nazione, oggi ci sarà il primo allenamento e domani ...