Vietri sul Mare celebra Sant’Antonio Abate con la Festa dei Ceramisti

Tempo di lettura: < 1 minutoSono partiti stamattina a Vietri capoluogo in Via Mazzini , nel tratto dall’inizio della centralissima arteria ... (anteprima24)

... che oggi ha incontrato insieme alla deputata Imma, a Salerno, gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale 'Antonio Caputo' di Fuorni Sovraffollamento...Mare . Sono partiti stamattina acapoluogo in Via Mazzini, nel tratto dall'inizio della centralissima arteria stradale fino all'altezza dell'ex area mercato, i lavori di adeguamento ...StampaSi registra un’accelerazione sul fronte della ristrutturazione generale dello stadio Arechi. La volontà della Regione Campania – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il Mattino” o ...Il sindaco De Simone: "Altri frutti della programmazione messa in campo per migliorare la vivibilità della nostra città" ...