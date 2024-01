VIDEO IC San Tommaso d’Aquino | cresce la protesta | sciopero e sit in

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Di Santi in Paradiso noi abbiamo solo San”: si presentano con questo striscione sotto i portici di Palazzo di Città i genitori, i docenti e oggi anche i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo Sandi Fratte che, per il secondo giorno consecutivo,no contro la modifica del piano di dimensionamento scolastico che smembra il loro istituto annettendone una parte al comprensivo di Giovi ed Ogliara ed un altro al Calcedonia. Ieri, dopo un primo confronto con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sembrava essersi aperto uno spiraglio per poter far rientrare la modifica ma, nel pomeriggio è arrivata la delibera che mette nero su bianco lo smembramento e ha portato ad una nuova esplosione della rabbia delle famiglie. Oggi gli alunni hanno scioperato con un sit in ...