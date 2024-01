Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024)DEL 16 GENNAIO07.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DASUL RACCORDO UN INCIDENTE CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN INGRESSO ACODE SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SACROFANO E DA LABARO A VIA DUE PONTI CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI IN INGRESSO AL RACCORDO A SUD PRIME CODE SU VIA PONTINA DA MONTE D’ORO A CASTELNO MENTRE SULL’APPIA INCOLONNAMENTI INTERESSANO IL TRATTO CIAMPINO – CAPANNELLE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE DA OGGI I ...