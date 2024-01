Via il porto d’armi a Pozzolo La decisione della prefettura di Biella

Multe, limiti e controlli: come cambia la Bologna della Città 30 InAzzurra è stato fermato per ... falsità e uso di atto falso, uso di patente falsa, omissione di soccorso,abusivo di armi, ...'''Vai!' nasce in California, dove sono andato perdel disco che sto scrivendo, 'Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato' (in uscita ... La canzone chequest'anno, infatti, nasce ...Gatti che vengono portati via, proprietari che li cercano. Un'altra storia arriva da Frosinone. Da un paio di giorni, sulla ringhiera di un condominio di via Cicerone, poco prima del ...“Accogliamo con estrema soddisfazione la partenza dei lavori di rifacimento dell’intero manto stradale di Via Settevene Palo Nuova, nel lungo tratto, pari a un chilometro e 700 metri che uniscono l’in ...