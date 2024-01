“Vi sveglierete sommersi dalla vostra mer** | ciuccialatte” | “Non mi ricordo una canzone tua” | caos social tra Lazza e Bugo Cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Unauscita due anni fa che torna prepotentemente suiper scatenare una polemica (un po’ a scoppio ritardato) su X. Tutto parte dache sul suo profilo ha scritto: “E arriva l’ennesimo rapper di me**a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra. Io non scappo comedi culo e altre frasette da prima elementare. Minc**a ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vinellamerda e rideremo noi.”. Il riferimento è al brano, uscito ben due anni fa, “BTX Posse” di The Night Skinny, Ernia, e Fabri Fibra con MamboLosco, Tony Effe, Paky, Coez, Geolier, ...