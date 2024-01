“Verso una missione navale Ue nel Mar Rosso” per proteggere i cargo dagli attacchi Houthi E Shell sospende le spedizioni attraverso Suez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) È vicino l’accordo informale tra i 27 Paesi europei per un’azione congiunta nel Marcon l’obiettivo di garantire la sicurezza del commercio marittimo minacciatodei ribelliyemeniti aiche transitano nelle acque che portanoil Canale di. Secondo fonti in Ue, sembra infatti esserci un “ampio consenso” tra gli Stati membri sulla necessità di agire “in modo rapido e pragmatico” per evitare che l’escalation in corso provochi ripercussioni più gravi del previsto sui transiti marittimi. Serviranno ulteriori incontri e la definizione di una strategia comune per vedere la nascita di un’eventuale, ma la linea sembra comunque tracciata. Ora si chiederà al Gruppo Politico-Militare di ...