Veneto | per un solo voto non passa la legge sul fine vita E il centrodestra spaccato ridimensiona la figura di Luca Zaia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Lanon cambiava il corso delle cose, ilè già autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale. Lanon sarebbe ser, come avevo già detto in precedenza. Mi spiace che qualcuno abbia dato une lettura errata, ovvero che ladiscussa in‘istituiva il’”. È evidente il tentativo di salvarsi in corner di, dopo ilche ha bocciato laregionale sul “suicidio medicalmente assistito”. Perché dalla lunga maratona a palazzo Ferro Fini a Venezia sicuramente il governatore esceto. Il, in caso contrario, avrebbe fatto da apripista sul tema dei diritti che in ...