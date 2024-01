Veneto | in Consiglio regionale una legge per regolamentare il suicidio assistito

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilpotrebbe essere la prima regione italiana ad avere unasul. Oggi all’esame delc’è infatti la proposta diLiberi Subito dell’associazione Luca Coscioni, che punta ail ricorso al, cioè la procedura con cui ci si auto-somministra un farmaco letale a determinate condizioni. Sarebbe una prima volta assoluta, considerando che in Italia al momento non esiste unanazionale ma la pratica si considera comunque legale, grazie a una sentenza della Corte costituzionale del 2019.

DALL'INVIATO A VENEZIA. È iniziata la seduta delregionale del, che oggi voterà la norma sul fine vita nata da una proposta di legge popolare. Si tratta della prima Regione in Italia ad esprimersi, ma presto potrebbero seguire anche ...Lo ha detto a Venezia il presidente del, Luca Zaia, nel corso della discussione inregionale sulla proposta di legge popolare sul fine vita. "Al momento - ha ricordato Zaia - , ...Battuta del sindaco candidato presidente sulle tensioni con Lega e Psd’Az. Attesa per il consiglio dei ministri e per la riunione dei big del governo ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...