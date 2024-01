Vanna Vinci | Romics d’Oro della XXXII edizione dal 4 al 7 aprile 2024 alla Fiera di Roma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’artista insignita del: dBambina Filosofica a Frida Kahlo, da Maria Cs sinosua ultima opera Viaggio notturno, autriceribelle Bambina Filosofica, sarà celebrata con l’assegnazione deldurante ladel Festival, in programma dal 4 al 7, dopo gli anniformazione, lavora inizialmente nel settoregrafica pubblicitaria per poi scoprire il suo amore per il fumetto e dedicarsisua passione dfine ...