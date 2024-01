Vangelo di oggi 16 Gennaio 2024 | Mc 2 | 23-28 | Video commento

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 16, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato”. Il L'articolodi16: Mc 2,23-28proviene da La Luce di Maria.

...23 - 28 - Martedì della II settimana del TO (16 gennaio 2024) - L'eccessiva leggerezza con cui certe volte si comportano i discepoli di Gesù, così come viene raccontato nel brano deldi, ..., a cento anni di distanza, vorrei richiamarne alcuni aspetti. In primo luogo il fatto che lo ... che hanno come fine, nella fede, di aiutare gli uomini a vivere meglio ile di renderli ...L’eccessiva leggerezza con cui certe volte si comportano i discepoli di Gesù, così come viene raccontato nel brano del Vangelo di oggi, danno a quest’ultimo l’occasione di spiegare a chi è ...Camminare insieme: popolo di Dio e vescovo con il Vangelo in mano. Non ho un programma da proporre. Ho da proporvi di seguire Gesù. Una terra è bella per le donne e gli uomini che la abitano. Insieme ...