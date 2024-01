Valentina Vignali lo scopre e lo mostra a tutti | apertura mozzafiato | la FOTO è stordente

Un esperimento del programma Le Iene , condotto su tre madrine d'eccezione come Ludovica Palmieri, Flavia Pennetta e, avrebbe confermato i benefici di questa alimentazione. Ecco in ...Tre madrine d'eccezione per capire se la dieta allunga la vita. Ludovica Pagani,e Flavia Pennetta si sono prestate all'esperimento de 'Le Iene' per capire se è possibile modificare la propria età biologica grazie alla dieta. Il servizio di Veronica Ruggieri per ...Valentina Vignali incredibile sui social: la cestista ha pubblicato online una foto in cui ha messo in mostra uno dei suoi punti più bollenti ...Un esperimento de Le Iene mostra come la dieta Pesco-Mediterranea ridurrebbe i segni del tempo. In cosa consiste la dieta "anti-age" ...