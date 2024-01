Valencia-Olimpia Milano in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 22^ giornata dell’di. Posta altissima in questo scontro diretto ai margini della zona play in. La sconfitta contro la Stella Rossa ha rallentato la rimonta della squadra allenata da coach Messina, che ha ora un’altra occasione per raggiungere in classifica la squadra spagnola, che nel proprio roster ha anche gli ex Davies e Pangos. Inoltre, ilè reduce da tre sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 19 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in...