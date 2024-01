Vacanze romane finite | José Mourinho esonerato

(Di martedì 16 gennaio 2024) Due anni e mezzo fa il celebre murales di Mou in Vespa come Gregory Peck e Audrey Hepburn apriva un'epoca di promesse non sempre mantenute. Il popolo giallorosso già lo rimpiange, ma l'ennesimo fallimento certifica il declino dell'allenatore più iconico di questi anni: era lo Special One, non lo è più

Il simbolo diera tornato per predire l'inizio di una nuova Dolce Vita . Almeno per quanto riguardava il pallone. Nella capitale José è stato molte cose e tutte insieme: Lìder Maximo ...Lui, proprio lui Quello che ha vinto tutto Ed è subito Mourinho in vespa ,, vicino al Circo Massimo, e non era un caso, era un auspicio. Si presenta parlando di Marco Aurelio . Tre stagioni, due finali, una coppa e sette espulsioni: storia della relazione intensa e complicata fra lo Special e i colori giallorossi ...