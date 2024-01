Usa | paesi arabi e Europa | ' Un piano per un governo unificato gestito dall' Autorità Palestinese'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Diversi stati europei,e gli Stati Uniti stanno collaborando per sviluppare un progetto per un, con l'obiettivo di attrarre finanziamenti per la ricostruzione:...

...che Davos suscita nella popolazione mondiale si scopre come la maggiore attenzione arriva dai... Basti pensare che in questo meeting il Presidente degli, Joe Biden, non partecipa, così come ...'Un certo numero dista lavorando con noi nel tentativo di costruire un governo di ampia unità', ha affermato Espen Barth Eide, senza specificare icoinvolti, secondo quanto riferito da ..."Sparito un miliardo di armi per Kiev": il dossier del Pentagono che preoccupa gli Usa “L’audit ha già incontrato resistenza da parte di alcuni Paesi riluttanti a fornire dati completi”, hanno fatto ...Secondo i risultati parziali dei caucus, l'ex Presidente ha ottenuto 20 delegati, DeSantis 8 e Haley 7.