Usa | Israele deve difendersi | ma basta vittime civili | Missile su un cargo greco nel Mar Rosso

(Di martedì 16 gennaio 2024) 16 gen 20:29 La Casa Bianca "ottimista" sui colloqui per gli ostaggi La Casa Bianca si dice 'ottimista' riguardo agli ultimi colloqui per rilascio degli ostaggi di Hamas. Lo ha riferito il portavoce ...

È destinata a far discutere la vicenda di Sagiv Yehezkel, il calciatore israeliano arrestato domenica 14 gennaio in Turchia per via di una esultanza ... (linkiesta)

16 gen 19:56: "deve difendersi ma basta vittime civili" 'ha il diritto di difendersi ma non vogliamo vedere più vittime civili a Gaza'. Lo ha detto il portavoce della sicurezza ...Il Comando centrale dell'esercitoha fatto sapere che la nave, della Eagle Bulk, una società con sede a Stamford, nel Connecticut, "non ha riportato feriti o danni significativi e sta continuando ...Dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, l'Arabia Saudita ha congelato i piani ... ha sottolineato come l’interesse degli Usa sia per una maggiore integrazione dei paesi chiave in Medio ...Con quante acca, Signora Maestra, anzi caro Generalone a quattro stelle, esperto di geopolitica asimmetrica e guerre ibride Rispondo subito: Houthi si scrive con due acca, ma continuo a non… Leggi ...