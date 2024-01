Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 01 24

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Premessa 1: oggi si registrae io PRETENDO di leggere che dopo Cristian Forti anche Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta, perché non ne posso più di questo tempo ingiustamente sottratto al Trono over o a un possibile Trono classico Over col Guarnieri accanto alla Platano. Premessa 2: i troni giovani di quest’anno scivolano nel piano inclinato della mia più totale indifferenza quindi non parteggio per nessuno, non mi frega di nessuno, non ho particolari simpatie o antipatie per nessuno. Più volte, nel corso del trono di Brando, mi sono trovata a criticare Beatriz D’Orsi: imbarazzante la vicenda dei post social di tre anni fa in cui sbeffeggiava cioè che oggi fa lei stessa e sputava nel piatto dove ora sta mangiando, fastidioso l’atteggiamento ambiguo delle prime puntate in cui le faceva gioco oscillare tra i due tronisti, molesto il ...