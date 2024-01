Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza | chi è e che lavoro fa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 gennaio 2024), il noto cavaliere del parterre del trono over dell’amata trasmissione di canale cinqueè un imprenditore.nasce il 23 agosto 1983 a Salerno e una volta terminati gli studi delle scuole superiori, si laurea alla facoltà di economia e commercio. Appena laureato, inizia a lavorare come commercialista, ma poi decide di dedicarsi all’attività di famiglia, lavorando come titolare della “Avagliano Home Flowers”, un’azienda che si occupa di addobbi floreali. In questo momento,è molto attivo su instagram, l’unico social che utilizza.di(ilcorrieredellacitta.com) La prima comparsa in TVfa la sua prima ...