Università | l’Italia butta via i suoi giovani migliori | “Dottori di ricerca impoveriti e affetti da ansia | stress e depressione”

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’XI Rapporto Adi segnala come ne soffrano la metà degli iscritti. Borse da 1.200 euro vengono impiegate per la metà in affitti fuorisede. Sfruttamento e nessun riconoscimento lavorativo

Roma, 30 ott – all’università Bocconi di Milano, entro il 2026/2027, il 73% dei corsi sarà in Inglese . Ovviamente, la questione sarà spacciata come ... (ilprimatonazionale)

... in diversi test center appositamente allestiti ine all'... I corsi preparatoripropone dei corsi di preparazione ......Campania e del CPA - Centro Produzioni Audiovisive...'ha mandata la moglie Sara, partita in crociera, per badare un po' a ... una riflessione sull'del nuovo millennio vista ...