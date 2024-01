Unioncamere e InfoCamere lanciano la call rivolta a start up e pmi 

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per accelerare l'innovazione del Sistema Camerale Valorizzare il patrimonio informativo e le competenze del sistema camerale, adottando l'Open Innovation come modello di riferimento, per sostenere la trasformazione digitale della Pa e delle imprese. Sono questi i presupposti del progetto promosso dache - con la collaborazione di The Doers, la società di

Sono questi i presupposti del progetto promosso dache " con la collaborazione di The Doers, la società di consulenza di Open Innovation di Digital Magics, l'incubatore ...Sono questi i presupposti del progetto promosso dache - con la collaborazione di The Doers, la società di consulenza di Open Innovation di Digital Magics, l'incubatore ...Valorizzare il patrimonio informativo e le competenze del sistema camerale, adottando l'Open Innovation come modello di riferimento, per sostenere la trasformazione digitale della Pa e delle imprese."Valorizzare il patrimonio informativo e le competenze del sistema camerale, adottando l'open innovation come modello di riferimento, per sostenere la trasformazione digitale della Pa e delle imprese" ...