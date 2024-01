Una scimmia clonata è sopravvissuta per più di 2 anni | la rivoluzionaria ricerca cinese | i possibili sviluppi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per la prima volta il clone di una, un macaco rhesus, è nato sano ed è vissuto per oltre due, dopo che all’embrione è stata fornita una placenta sana. Ladell’Accademia delle Scienzenon segna solo un successo nella clonazione dei primati, ma spiana potenzialmente la strada allatà di ottenere riserve di cellule staminali per ottenere organi in miniatura (organoidi). Utili soprattutto allo studio dei meccanismi alla base dell’infertilità e di molte malattie che colpiscono gli esseri umani. Laè stata pubblicata sulla rivista Nature Communications. E arriva dopo moltissimi esperimenti, coordinati da Zhen Liu e Qiang Sun. Lo studio Il processo si basa sul trasferimento nucleare che nel 1997 aveva portato all’annuncio della nascita ...

Si chiama ReTro, è il primo clone di, un macaco rhesus vissuto per oltre due anni in buona salute, e in quanto tale apre le porte alla clonazione dei primati. La clonazione di ReTro