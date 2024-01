Una presa in giro Schlein accerchiata da compagni e alleati | quando esploderà il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) ÈElly. Soffia fuoco amico sulla testa della segretaria, sia dall'interno del suo - si fa per dire - partito che dalle postazioni alleate. Candidatura sì o candidatura no? Il dilemma la attanaglia e la consuma ogni giorno di più. Correre alle Europee come capolista in ogni circoscrizione, per provare a capire di che salute gode il suo nome, oppure far finta di nulla ed eliminare alla radice la possibilità di una figuraccia? Quello che è certo è che Elly, ora, è all'angolo. Minacciata dalla sua stessa coalizione, che in coro le dice «non candidarti!». C'è chi teme possa consolidarsi come leader del centrosinistra e chi valuta la mossa controproducente a fini prettamente elettorali. Se infatti Giorgia Meloni - secondo le analisi l'Istituto Cattaneo - varrebbe da sola uno o due punti percentuali per Fratelli d'Italia, la ...