Un posto al sole | trama 16 gennaio 2024 | una nuova proposta per Ida

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ad Unal, Ida Kovalenko riceverà unada parte di Roberto e Marina, come segnala ladella puntata in onda martedì 16. La ragazza, di recente, è caduta nella trappola dei due coniugi, i quali, decisi a tenere con loro il piccolo Tommaso e preoccupati per il crescente desiderio di Ida di affermare il suo ruolo di mamma del piccolo, sono corsi ai ripari. Ferri e la Giordano, inoltre, si sono accorti del sentimento che stava nascendo tra la Kovalenko e Diego e hanno cominciato a temere che il figlio di Raffaele potesse scoprire il loro segreto. A quel punto, si sono accordati con la zia di Ida e, in cambio di un'ingente somma di denaro, la donna ha costretto la nipote a rimanere in Polonia per accudire il padre malato. Diego, ...