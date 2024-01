Un grottese sul podio del campionato italiano di pesca sportiva

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa sfiorato ilper due anni consecutivi ma quest’anno ce l’ha fatta: Gianfranco De Maino ha conquistato il terzo posto aldi“Trota lago“, competizione nazionale riconosciuta dalla Federazione Italiana, svoltasi a dicembre a Frosinone. Prima la difficile qualificazione alle semifinali dira presso “King of lake”, poi la finale al lago “La Rocca” di Frosinone dove sono arrivati solo i migliori 100 di tutta Italia. Una bella soddisfazione per Gianfranco, 42 anni, una passione per lasin da quando era bambino: “A 14 anni ho iniziato a frequentare il fiume, i torrenti ed il laghetto del nostro comune – afferma – La passione mi ha portato ad ...